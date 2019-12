Signatáři memoranda jsou náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczný, starosta Miroslav Halatin, starosta Trojanovic Jiří Novotný, předseda TJ Frenštát Adolf Hüttl, místopředseda TJ Frenštát Jiří Novotný a za Svaz lyžařů ČR memorandum podepsali jeho prezident Lukáš Heřmanský a Jakub Janda, předseda odborné sekce skoku na lyžích svazu lyžařů.

Stanislav Folwarczný na setkání zdůraznil, že cílem spolupráce je posunout dál areál, který má dlouhodobou tradici a výsledky, které byly vynikající. „Memorandum je čtvrtým krokem pro realizaci cíle prvním bylo vyřešení majetkových vztahů, vykoupení pozemků od státu, druhým krokem byla společná platba studie, jak by areál mohl vypadat, třetím krokem bylo rozhodnutí krajského zastupitelstva, které v září odsouhlasilo dva miliony na přípravu dokumentace pro územní řízení,“ vypočetl Stanislav Folwarczný.

Podpisem memoranda se aktéři shodli, že chtějí v obnově areálu pokračovat. „Chceme udržet památku Jiřího Rašky, zajistit kvalitní přípravu nadaných skokanů, zajistit areál pro mezinárodní závody, a také, aby zde vzniklo něco jako muzeum Jiřího Rašky. Možná ten přesah bude ještě větší, možná muzeum lyžování a turistiky v Beskydech,“ poznamenal náměstek hejtmana s tím, že se jedná o jednu z priorit Moravskoslezského kraje, kterou představitelé kraje nechali zahrnout do národního investičního plánu. „Jsme přesvědčeni, že když doneseme připravenou projektovou dokumentaci, že se to podaří,“ podotkl Stanislav Folwarczný.

Vizualizace možné podoby skokanského areálu:

Roman Klíma, předseda skokanského oddílu ve Frenštátě pod Radhoštěm tento další vstřícný krok vítá. „Přede všemi je ale ještě mnoho úskalí. Bude to hlavně všechno o penězích. Zatím nikdo dnes není schopný říct, kolik to bude stát,“ řekl.

Podpora města

Velkou podporu obnově areálu dává město Frenštát pod Radhoštěm. Jeho starosta Miroslav Halatin Deníku sdělil, že se město snaží dělat vše pro to, aby se areál dostal tam, kde byl kdysi. „Příkladem je už jen to, že dříve město šlo do těch pozemků. Chceme mít multifunkčí areál, jako další tažný bod pro turisty, včetně památkového areálu na Jirku Rašku,“ uvedl Miroslav Halatin.

Vedle něj stojící poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda připomněl, že v areálu odskákal téměř polovinu dosavadního života. „Je vidět, že zájem je, už na tom množství subjektů, které táhnou za jeden provaz. Vidím to velmi pozitivně. Jsem optimista, věřím, že jestli se vše zdárně podaří, může se tady začít s pracemi možná už za dva roky,“ dodal Jakub Janda.

Na dotaz Deníku Lukáš Heřmanský doplnil, že určitě není na závadu, že se začne také s obnovou harrachovského areálu. „Snažíme se zachránit celou infrastrukturu v České republice. Máme tady Liberec, Harrachov a Frenštát. Potřebujeme pokrýt spádové oblasti, byl by problém, kdyby měli kluci z Moravy dojíždět do Čech. Takže je v našem zájmu, abychom tyto areály udrželi. Malých areálu tady několik máme, ale chybí nám mezikrok těch spádových středisek, a ten potřebujeme doplnit,“ uzavřel Lukáš Heřmanský.