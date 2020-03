Úderem sedmé hodiny ranní začali policisté na hraničních přechodech s Rakouskem namátkově kontrolovat osobní a nákladní auta. Důvodem jsou opatření kvůli snížení rizika šíření koronaviru. Policisté upozorňují, že v Hatích na Znojemsku, u Mikulova a dálničního přechodu v Břeclavi se mohou tvořit kolony.

Policisté s hasiči namátkově kontrolují auta na hraničním přechodu z rakouského Drasenhofenu do Mikulova. | Foto: Deník / Iva Haghofer

Online reportáž

Hasiči jsou od půl sedmé ráno připravení u hraničního přechodu z rakouského Drasenhofenu do Mikulova. „Na místě máme vždy dva příslušníky sboru, kteří se budou střídat. A to v čase od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer. K dispozici má každý bezkontaktní teploměr a namátkově s ním měří teplotu posádkám přijíždějících aut ze směru od Rakouska,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.