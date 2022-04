Plivanec do obličeje spravedlnosti, právnímu státu i občanům. Tak vesměs čeští politici na všech úrovních hodnotí milost prezidenta Miloše Zemana pro odsouzeného spolupracovníka z lánské obory Miloše Baláka. Rozvířila se proto diskuse, zda by obraz prezidenta Zemana měl viset ve třídách na jihu Moravy a Vysočině.

Debatu rozpoutal radní pro oblast školství z Olomouckého kraje Aleš Jakubec, jenž ředitele škol veřejně vyzval, aby prezidentovu podobiznu odstranili. „Obraz Miloše Zemana by ve třídách viset neměl. Tlačit na ředitele však nebudu. Nechám to na jejich zvážení,“ zamyslel se nad Jakubcovým návrhem vysočinský radní pro oblast školství Jan Břížďala.

Ostatně k sejmutí prezidentova obrazu ze tříd učeben ani vybízet nemusí. Školy tak totiž učinily již dávno. „Obraz prezidenta v našich třídách není. Tím pádem jsme během jeho výkonu funkce nemuseli řešit otázku, jestli jej sundat, nebo ne. Jsme katolické gymnázium, máme tam kříž. Kdyby tam však visel, nejspíše by ta diskuse na stole byla. Můj osobní pohled totiž je, že Miloš Zeman by neměl ve třídách zaujímat čestné místo. S jeho názory a vystupováním mi to přijde nevhodné,“ uvedl ředitel Katolického gymnázia Třebíč Vít Feldbabel.

A v podobném duchu se vyjádřili i ostatní ředitelé. „Prezidenty ve třídách nemáme. V jedné učebně jsme měli obrazy Václava Havla a Václava Klause, aby žáci viděli tu posloupnost. S prezidentem Zemanem jsme upustili i od tohoto. Důvodem jsou právě prezidentovy kontroverze,“ sdělila Ivana Málková, ředitelka Základní školy Jihlava, Jungmannova 6.

Bezpředmětná debata

Na jihu Moravy pak celou debatu vnímají vesměs jako bezpředmětnou. Podle ředitele Základní školy Rosice v Rosicích na Brněnsku Petra Řezníčka by do toho vzdělávací instituce neměl nikdo zatahovat. Ředitelka Základní školy Tišnov ve stejnojmenném městě na Brněnsku Radmila Zhořová pak označila školské prostředí za apolitické. „Nevidím tedy důvod, proč v ní mít obrazy někoho, kdo sám apolitický není. Před časem jsme tam měli třeba Jana Amose Komenského, ale toho jsme posléze nahradili státním znakem. Je to tak podle mě správně, nechceme rozdmýchávat konflikty,“ vysvětlila ředitelka.

S jejím stanoviskem se ztotožňuje i jihomoravský radní pro oblast vzdělávání a hejtmanův náměstek Jiří Nantl. „Obecně se domnívám, že není důvod v demokratické západní civilizaci obrazy hlavy státu v tomto kontextu vyvěšovat, coby konzervativec však zpravidla ctím, na co jsou lidé zvyklí, i autonomii jednotlivých ředitelů o tom případně rozhodnout,“ uvedl.