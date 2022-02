Nová technika má své kořeny v Rakousku a Německu, kde ji vymysleli a využívají v praxi horští myslivci: pěchotní vojsko speciálně uzpůsobené pro pohyb a boj v horském terénu. Úkolem této techniky je při bojovém nasazení jednotky za využití minima horolezeckého materiálu a co nejbezpečněji překonat co nejrychleji náročný terén.

„Používá se většinou horolezecké lano délky 50 metrů. Na něj se přikotví osm vojáků v čele s horským vůdcem. Ten celou skupinu vede, určuje směr i rychlost přesunu. Ostatním tak stačí jen základní znalosti z horolezení. Celou skupinu uzavírá jeho asistent, který ji jistí,“ popsal konkrétní techniku rotný Slávek Matuška, velitel lezeckého družstva a vedoucí instruktor lezení 153. ženijního praporu.

Zároveň dodal, že technika samotný výstup velmi zkrátila. Nemělo by se při ní zastavovat, aby nedocházelo k prodlevám. I proto se této metodě říká running rope, neboli běžící lano. Doposud tuto metodu přesunu trénovali instruktoři lezení 15. ženijního pluku pouze v běžných podmínkách.

Výcvik byl velmi fyzicky náročný. „Každé ráno měli rozcvičku jen v lehkém oblečení, aby se i trochu otužili. To k horám patří. Pak následovaly přesuny v hlubokém sněhu na skialpech nebo sněžnicích s plnou výbavou. Na strmém kuloáru se učili využívat pro ně novou lezeckou výbavu jako cepín a mačky, a bez nácviku to není vůbec jednoduchá záležitost,“ upřesnil kapitán Lukáš Vrchota ze 151. ženijního praporu, který na místě působil v roli horského vůdce. Zároveň podotkl, že týden je velmi krátká doba na zažití všech technik přesunů a lezení.

„Celý výcvik je hodně intenzivní, jede se od rána do hluboké tmy. Je to náročné jak pro instruktory, tak pro účastníky. My se do nich snažíme nacpat co nejvíc informací, a oni to musí pojmout. Nesmíme na nic zapomenout a oni také ne,“ dodal.

Vyvrcholením celé přípravy byl 24hodinový komplexní výcvik. „Celé to začalo zasazením skupin vrtulníkem do terénu. S sebou měli lyže a sněžnice, boty, pití, jídlo a vybavení. Noc strávili venku, v mrazu a ve sněhu, a pořád plnili bojový úkol, takže spali jen pár hodin. Všichni to ale zvládli na jedničku a nikomu se nic nestalo, a to je benefit každého výcviku,“ zhodnotil závěrečnou akci nadrotmistr Lukáš Martinů ze 151. ženijního praporu.

Další výcviky v nové technice budou pokračovat i dál. Nejbližší čeká na instruktory 15. ženijního pluku na začátku jara