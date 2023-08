OBRAZEM: Brutal Assault skončil. Nahlédněte pod pokličku jeho posledního dne

Pevnost odolala! Tisíce návštěvníků festivalu Brutal Assault, kteří na většinu týdne proměnili Josefov na mezinárodní metalové městečko, v neděli sbalili stany a opustili pevnost. „Byla to pecka, jako každý rok. O to bývá těžší návrat do běžného života, mimo úžasnou metalovou komunitu. Těším se příští rok zpět,“ loučil se jeden z návštěvníků. Jak vypadal poslední koncertní den festivalu se podívejte do galerie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte