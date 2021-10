Slánské Masarykovo náměstí zaplnil první říjnovou sobotu 3. ročník street food festivalu - Slaný na talíři. Do královského města opět dorazili kuchařští mistři ze všech koutů světa ale i přímo ze Slaného. Krásné slunečné říjnové počasí přilákalo letos na plochu náměstí bezkonkurenčně nejvíce návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.