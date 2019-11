Oproti původním předpokladům si veřejnost poprvé zabruslí až v pondělí. V neděli se před rozsvícením vánočního stromu na ledové ploše představí krasobruslařky. „V neděli očekáváme velkou návštěvnost a otevření kluziště by mohlo dělat zlou krev,“ vysvětlil vedoucí odboru školství na radnici Tomáš Koukal.

Bruslit se bude na klasickém ledu, který je známý ze zimních stadionů. „Už se chladí, mělo by být více než pět centimetrů ledu. V tuto chvíli máme přes dva centimetry, i když nám počasí nepřeje - je nad nulou a prší,“ řekl v pátek dopoledne jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Právě Dukla sehrála při realizaci celého záměru klíčovou roli.

Mimo jiné umožnila, aby se u kluziště půjčovaly brusle. Bude k dispozici celkem sedmdesát párů a za padesát korun se půjčí na neomezenou dobu, záloha bude pětistovka. Na padesát korun vyjde i broušení bruslí. Návštěvníci mohou využít také zamykací skříňky za dvacet korun.

Od převlékací kabiny na kluziště vede gumový koberec, který přetíná terminál. Ten pustí na led maximálně sto lidí naráz. „Pokud zjistíme, že komfortních je osmdesát lidí, turniket přenastavíme,“ uvažoval nahlas Koukal. Když však přijde bruslit rodina, nemělo by se stávat, že je terminál rozdělí.

„Je to o komunikaci,“ potvrdil Koukal. Stejně tak mohou v dopoledních hodinách přijít i rodiče s dětmi, ačkoliv v tu dobu budou upřednostňovány školky a školy. Pokud bude na ledu volná kapacita, správce by je měl nechat bruslit. Kolektivy by se přitom mohly předem objednat, aby měly jistotu, že si zabruslí.

Časový rozvrh blíže představila Aneta Hrdličková z magistrátu. „Ráno by mělo být bruslení pro školy a školky, po obědě od dvou hodin tady budou rodiče s dětmi a od čtyř až od šesti hodin veřejnost. Bruslí se denně do devíti hodin večer,“ popsala.

Program jako adventní kalendář

Samotný program Vánoc zatím není zcela známý. Je to záměr. „Mělo by to být jako když se každý den otevírá okénko adventního kalendáře,“ řekla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). „Budeme lidem dávat informaci dopředu, ráno na facebooku a na webu města v kalendáři. Ale myšlenka je taková, ať lidé přijdou hlavně potkat se, popovídat,“ upřesnil Koukal. Podkres přitom budou dotvářet známé české filmy, které se budou na náměstí promítat.

O kulturní program se budou starat zejména místní spolky, o zvaní celostátně známých zpěváků jako v minulosti se neuvažuje. „Jihlava na natolik bohatá na šikovné lidi, že si vystačíme sami,“ uvedla Koubová. Radnice si je vědoma, že dělá Vánoce poprvé a tak prosí o shovívavost. Na případné návrhy bude přímo v centru města připravena bedna. „Co se nezapíše hned, to se zapomene,“ podotkla primátorka.

Letošní Vánoce vyjdou na sumu kolem šesti milionů, což je výrazně více než milion a půl loni „Do toho je ale zahrnuté úplně všechno včetně programu na radnici,“ řekl Koukal a pokračoval: „Jsou tam náklady, které budou rozpočítány do dalších let, třeba osvětlení stromečku se využije i v příštím roce. Částečně jsou nové i stánky.“

Chloubou Jihlavy je i slaměný betlém. Zdarma ho vyrobila Míla Vyskočilová z Cejle, která má v Jihlavě zlatnictví. „Betlém je krásný a dostali jsme ho darem. Jeho autorka nechtěla peníze a nechtěla ani abych říkal její jméno, což jsem jí ale nemohl splnit,“ usmál se Koukal.