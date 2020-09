V metropoli začal poněkud zvláštní školní rok ovlivněný koronavirem. Prvňáky ze ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 přivítali učitelé venku, u kostela sv. Antonína Paduánského.

Prvňáci ze ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 se 1. 9. 2020 sešli u kostela sv. Antonína Paduánského. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Tato škola je od nového roku v provozu, ale nad rámec celostátních opatření zde vedení školy nařídilo nošení roušek uvnitř budovy i při výuce. „Roušky jsou povinné minimálně do konce tohoto týdne, kdy by měly být známy výsledky testů kolegů, kteří jsou nyní v preventivní karanténě. Pokud by byly některé testy pozitivní, půjdou do karantény jejich blízké kontakty, tedy další pedagogové,“ uvedlo vedení školy na webových stránkách.