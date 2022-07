A bylo se nač dívat a co obdivovat. Osobních automobilů dorazilo letos 179, motocyklů 99, terénních vozidel 28, traktorů 13 a 2 autobusy. Parádní podívanou spojenou se čtyřicetikilometrovou vyjížďkou si nenechala ujít ani herečka Jaroslava Obermaierová, která přijela na setkání se synem i se svým psím parťákem.

Každý, kdo se hříškovského srazu zúčastnil, pracoval do poslední chvíle na tom, aby právě jeho veterán zaujal a na trase neselhal. Někdo dával vozidlo dokupy jen pár hodin před startem, jako například Vladimír Čermák ze sousední obce. „Ještě v pátek v sedm hodin večer byla moje motorka rozebraná na díly. Dělal jsem na ní i v noci, abych mohl do Hříškova přijet. Neseděl jsem na ní šestnáct let, ale povedlo, start jsem stihl a čézeta s lodičkou nezklamala,“ potvrdil třiačtyřicetiletý majitel, který dorazil na motocyklu ČZ 250 z roku 1961 i se synem.

Motoristé nastartovali stroje v pravé poledne a vyjeli na trasu po okolních obcích, aby si za pěkného počasí užili i zdejší pěknou krajinu. Účastníci akce zamířili z Hříškova na Bedřichovice, Sulec, Panenský Týnec, Toužetín, Donín, Vrbno nad Lesy, Hřivčice, Peruc, Slavětín, Veltěže, Černčice, Blšany u Loun, Cítoliby, Brloh, Smolnici. Odpoledne se vrátili k vyhlášení výsledků k hříškovské sokolovně.

Pohár získala i starostka

I tentokrát měli diváci možnost se zapojit do ankety o tři nejhezčí vozidla ve 4 soutěžních kategoriích - osobní automobil, terénní vozidlo, motocykl a traktor. Rozdáno bylo celkem 18 pohárů. Oceněna byla kromě pořadatele i starostka Hříškova Jana Kalašová.

Díky podpoře obce a štědrým sponzorům, byly tentokrát i velmi zajímavé ceny pro vítěze. Nechyběla autokosmetika, masové výrobky, stejně jako knižní publikace o Hříškovu. K chuti přišly i výtečné posvícenské koláčky ze soukromého pekařství. Skvělý byl též doprovodný program a stejně tak pouťové atrakce pro nejmenší. Moderování akce a ozvučení se zhostil Luboš Zbořil.

„Jsme velice rádi za tak obrovskou účast, za pomoc a spolupráci všech, kteří se zapojili. Je to pro nás s dcerou obrovská odměna za týdny příprav, které setkání věnujeme. Snažíme se hlavně o přátelskou a domáckou atmosféru, a to je podle mého mínění právě to, co k nám lidi přivádí a rádi se do Hříškova vracejí,“ uzavřel pořadatel a sběratel veteránů Jindřich Kabourek.