"Do ostravské části Hrabůvka byli v neděli 16. srpna 2020 sedm minut po jedenácté hodině vysláni hasiči ze stanice Ostrava-Přívoz k odchytu netopýrů v bytovém domě," uvedl k zásahu v neděli večer mluvčí hasičů Jakub Kozák s tím, že jednotka z této stanice se úzce specializuje na zásahy spojené s odchytem a záchranou zvířat a za tímto účelem proto disponuje rozšířenou výbavou.

Netopýři si pro svůj denní úkryt vybrali chodbu domu. V době příjezdu hasičů netopýři čile poletovali.

"Protože je obtížné tohoto akrobatického letce, vybaveného echolokačním “zařízením", při letu odchytit, pokusili se hasiči i s pomocí obyvatel domu tyto malé savce "vytlačit" k otevřenému oknu. To se jim postupně podařilo, do sítě bylo nutné odchytit jen nejvytrvalejšího letce a ten pak byl následně také vypuštěn do přírody," popsal zásah mluvčí Kozák.

Celý zásah podle jeho slov sledovalo na chodbě i několik dětí, které takto z blízka viděly tyto zástupce létajících savců poprvé v životě. Hasiči pak poučili obyvatele o nutnosti kontrolovat zavřená okna.