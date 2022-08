Kolik ještě padne?

"Mám dnes 1.8. zkažené ráno. V Komenského sadech v zadní aleji se zase kácí. V poslední době tam již pár mohykánů padlo k zemi. Kolik ještě padne? V této aleji (a v celém parku) jsem několikrát do týdne. Nikdy jsem si nevšiml, že by důstojný mohykán ohrožoval moji bezpečnost," uvedl Radim Václavík na sociální síti a k příspěvku následně doplnil i několik fotek - jeden z jeho posledních zveřejněných snímků včetně komentáře naleznete v přiložené fotogalerii snímků fotografa Deníku Lukáše Kaboně výše.

Do diskuze zda-li to bylo, či nebylo potřeba, nakolik lze rozlišit zdravý a nemocný, tedy nebezpečný strom se zapojil také místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha. "Právě proto to rozhodují odborníci. V Komenského sadech se kácí jen vylučně ze zdravotních důvodů," reagoval například Řeha.

Na otázku zdali je k dispozici informace, kolik stromů ještě takto preventivně půjde k zemi, slíbil, že si to nechá zjistit. "Každý strom jde celkem dlouhým kolečkem schvalování. Terminy si už hlídají a volí na jeho základe TS (technické služby - poznámka redakce), bez toho by si to nelajzli, dostal by pak pokutu ten, kdo drži pilu," vysvětlil.

Zdravotní kácení?

Souhlasíte s letním kácením stromů v Komenského sadech? Hlasujte v anketě pod článkem.

"Stále si myslím, že to normální není, jsem v té aleji několikrát týdně a žádný z těch pokácených stromů mne neohrožoval na životě. Zdravotní kácení toto není. Jsme na území významného krajinného prvku - zde mají hrát prim stromy, škoda je nevratná, hrozné!" stál si za svým názorem Radim Václavík.

"Podle této metody bychom dnes neměli Lipovou alej, protože odborníci říkali… Lipová alej tady je stále s námi a dělá lidem radost, copak chcete na radnici pokácet celý park? Proč? Komu tohle kácení je užitečné? Kdo rozhoduje o konci života těchto starců?" připojila se do diskuze Ilona Rozehnalová, majitelka ostravského klubu a antikvariátu Fiducia a jedna ze zakladatelek Okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu - více o záchraně lipové aleje v Komenského sadech zde.

Tématu aktuálních úprav včetně kácení stromů v Komenského sadech v centru Ostravy se bude Deník dále věnovat.

Kácení v březnu

V březnu došlo k velkému kácení v ulici Sadové. Podle zástupců radnice Moravské Ostravy a Přívozu bylo kácení nezbytné. A to nejen kvůli projektu, ale i s ohledem na zdraví stromů. S tím v podstatě souhlasili i zástupci opozice.

„Je to dlouhodobý projekt. Již dříve jsme se i v zahraničí snažili najít řešení tak, aby mohly být provedeny rekonstrukce chodníků a vozovky při současném zachování aleje. To se ale nepodařilo. Navíc, jak jsem se dočetla, ani zdravotní stav stromů nebyl dobrý,“ sdělila tehdy Deníku bývalá starostka obvodu a nyní opoziční politička Petra Bernfeldová, která ale měla výhrady k výběru stromů, které budou vysázeny u chodníku.

Takto vypadala alej před pokácením:

„Volbou stromů si nejsem jistá. Jinan roste hodně pomalu, takže potrvá mnoho let, než uvidíme výsledek. Takže my se už toho nedočkáme,“ dodala v březnu Bernfeldová. Práce v Sadové ulici a přilehlé Horově ulici byly součástí rozsáhlejších oprav v celé oblasti, včetně rekonstrukce kanalizace a instalace nových plynových přípojek.

Koordinace

Co se týká termínu kácení stromů v Sadové ulici, ten březnový nebyl vybrán náhodně. „Stromy se kácí ještě v době vegetačního klidu, což je šetrnější například k ptákům, kteří by zde po tomto období už mohli zahnízdit. Zároveň to je v souladu s naší koordinací s ostatními investičními akcemi v této oblasti, které jsme věnovali hodně času, hned poté zde totiž nastoupí plynaři,“ řekl tehdy místostarosta Rostislav Řeha a dodal: „Postupná kontinuální obnova zeleně v celém obvodu je naše velká priorita, protože se tím vyhýbáme šokovým stavům, kdy najednou v krátkém čase dojde k odumření velkého počtu stromů vysazených historicky ve stejném období a pak čekáme až desítky let na to, než nové stromy dorostou.“