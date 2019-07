Mistrovství letos probíhalo ve Svitavách první červencový týden.

Zatímco dorostenci z Výčap se už celorepublikové soutěže zúčastnili, pro dorostenky se jednalo o premiérový start. Svou účast vnímaly především jako možnost něčemu se přiučit a získat cenné zkušenosti.

„Byl to krásný pocit patřit mezi patnáct nejlepších týmů z republiky. Obrovská zkušenost, kterou jsme si neskutečně užily. A taky možnost něčemu se od nich přiučit,“ řekla jedna z dorostenek Nikol Svobodová.

Nástřikové terče

Samotnému mistrovství ale předcházely přípravy a tvrdý trénink. „Oproti normálu jsme určitě trénovaly víc, přeci jenom je to mistrovství. Na trénink jsme měly tři týdny, po které jsme se snažily dohnat to, co jsme dosud nestihly. Na útoky jsme měly půjčenou mašinu, která byla na republice, a jezdily jsme trénovat na nástřikové terče. Stejně tak jako na útoky jsme jezdily na štafetu do Petrovic na ovál a na předávky do Třebíče. Stovky jsme trénovaly doma na tartanové dráze,“ rekapitulovala Nikol.

Dorostenky si od počátku držely na dosah pódiové umístění.

„První den jsme na stovkách se součtem časů 96:49 sekund skončily páté. Na testu jsme neudělaly žádnou chybu, což nám připsalo první jedničku. Říkaly jsme si, že by bylo super si to celkové páté místo udržet. Druhý den jsme se se štafetou díky času 66:44 sekundy umístily osmé a to znamenalo propad na místo šesté, ale stále v bodovém dosahu pódiových umístění. Naše nejsilnější disciplína byla před námi. A v tu chvíli jsme věděly, že pokud předvedeme, co máme natrénováno, medaile nás nemine,“ komentovala Nikol.

Ach ty štafety

Právě ve štafetách si dívky byly nejméně jisté. „Naší slabinou byla asi štafeta, protože se nám nedařilo sladit se v předávkách. K tomu se přidaly nějaké natažené svaly, bolavé kotníky a různé naraženiny nebo odřeniny, proto jsme se občas musely vystřídat a zkoušet různé variace. I přes to všechno jsme si ale na republice dokázaly zaběhnout svůj rekord,“ vysvětlila Nikol.

Nejistější si dívky byly právě v královské disciplíně, požárním útoku. „Ten jako jediný běháme každá od malička a plně se mu věnujeme za normálního provozu. Trenér nám v této disciplíně natolik věřil, že si vsadil, že vyhrajeme,“ prozradila Nikol.

Svou formu se jim podařilo v požárním útoku opravdu potvrdit. „První pokus nevyšel podle představ, a holky nastříkaly v čase 28:34. Druhý pokus jsme si s klidnou hlavou šly užít, a vyplatilo se to. S časem 25:49 jsme vyhrály,“ sdělila Nikol.

V celkovém součtu všech umístění obsadily dorostenky z Výčap 3. místo a doplnily tak zlaté medaile za 1. místo z požárního útoku. „Třetí místo považujeme za úspěch, který jsme nečekaly a drobné oslavy proběhly ihned po skončení s našimi fanoušky, kterých se naplnil celý autobus. Další oslava je v plánu doma ve Výčapech tento víkend,“ uzavřela Nikol.