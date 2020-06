Obnovení provozu na dálnici bylo původně ohlášeno na devátou hodinu v neděli. Už ráno však firma, která páce zajišťuje, prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic oznámila dvouhodinový posun. Nakonec odklízecí práce pokročily natolik, aby provoz v plánovaném rozsahu 1+1/0 bylo možno vrátit do jízdního pásu směrem na Prahu před polednem.

Most nad dálnicí, po němž vede silnice III. třídy spojující Brandýsek a Knovíz, musel jít k zemi kvůli špatnému stavu – přičemž oprava by podle slov ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeňka Dvořáka neměla smysl z hlediska ekonomického ani technického. Do 18. listopadu má společnost Raeder & Falge vybudovat s využitím základů starého mostu novou mostní konstrukci. Cena zakázky dosahuje 30,54 milionu korun s DPH; výrazně kraji pomůže spolufinancování z evropských peněz prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.