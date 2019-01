Na největší autodráze ve střední Evropě, která je ve Středisku volného času v Mostě, se v sobotu 5. ledna konaly závody LMP.

Týmové soutěže modelů sportovních prototypů, která se inspiruje skutečnými závody Le Mans, se zúčastnili i modeláři z Německa a Slovenska. Pořadatelem 5. ročníku byl místní modelářský klub MK Most. Zajímavostí bylo, že v každém týmu musel být jeden žák do 15 let nebo senior starší 65 let.

Autodráha měří 62 metrů a je pro šest aut.

Největší letošní podnik se chystá na červen, kdy klub hodlá na autodráze uspořádat první mistrovství světa GT3 pro makety aut s tvrdou karoserií. Očekává se šest desítek startujících. Do Mostu by měli dorazit například modeláři z Jihoafrické republiky či tovární týmy renomovaných výrobců.