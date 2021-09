Běh na 10 km se zátěží 15 kg v družstvu: Naše královská disciplína vzala za své. Odpadlíky jsme začali sbírat už na třetím kilometru. Postupně dohromady 5 uchazečů zrychlený přesun nezvládlo. Nutno dodat, že dvě ze čtyř družstev absolvovala trasu pouze s několikaminutovou rezervou a další dvě družstva to stihla tak tak.

Překážková dráha s kládou v družstvu: Tady se ukáže, kdo jak umí fungovat. Není to disciplína, na které bychom vyhazovali. Pozorujeme a hodnotíme. Nejde jen o kondici, ale také o to, kdo jak pracuje v týmu.

Po včerejší čistce ve formě tělesného přezkoušení spolu s několika odpadlíky z plavání, nám do dnešního dne nastoupilo 25 vojáků. Potěšujícím faktem však bylo to, že mezi „přeživšími“ byla i jediná účastnice tohoto běhu výběrového řízení! Jak si nejen ona v rámci druhého dne vedla?

Ze zkušenosti víme, že první den se chleba neláme. Uvidíme, jak vojáci zvládnou další dny. To nejtěžší je teprve čeká .

Plavání: Z důvodu covidových opatření nebylo možné několik posledních termínů výběrovek absolvovat plavání. Konečně je však možné jej znovu zařadit. Možná delší absence této disciplíny, možná její náročnost avšak zapříčinili, že po této štaci odpadli 2 vojáci a 5 dalších kvůli pomalým časům „propadlo“ do kategorie „B – logistické zapezpečení“. Výběrové řízení k chrudimským výsadkářůmZdroj: 43. Výsadkový pluk

Buddy run: Ani běh ve dvojici se zbraní na tři kilometry nikoho neodepsal, to však nelze říci o následující disciplíně…

Tělesné přezkoušení: Tři shyby či šestnáct kliků – to prostě u výsadkářů nestačí. Bohužel, i takové výkony byly dnes k vidění. V konečném důsledku 15 uchazečů neprošlo tímto sítem. Výběrové řízení k chrudimským výsadkářůmZdroj: 43. Výsadkový pluk

Včerejší stručný report z jednodenního výběru pro kategorii „B – logistické zabezpečení“ byl pomyslným předkrmem tohoto týdne. Dnes jsme totiž zahájili výběrové řízení k výsadkářům v klasickém formátu na tři dny. Navíc se o víkendu uskuteční výběrka i pro naše Aktivní zálohy. Je to pro tentokrát opravdu „výběrkový týden“.

A jak to bylo konkrétně? Patnáct uchazečů nezvládlo tělesné přezkoušení, byli i tací, kteří nezvládli více než šestnáct kliků, což je zoufale málo. Překážkovou dráhu absolvovali všichni, tam žádný problém nebyl stejně jako v běhu ve dvojici se zbraní na vzdálenost tří kilometrů. Poslední zkouškou prvního dne bylo plavání, které v nedávných výběrovkách uchazeči kvůli covidovým opatřením nemohli absolvovat. Nezvládli je dva vojáci, dalších pět mělo pomalé časy.

"Největšími zabijáky bylo vstupní atletické přezkoušení a překvapivě plavání," poznamenal Ivo Zelinka, zástupce velitele 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Do druhého dne tak postoupilo 26 uchazečů a ve výběrovém řízení zůstala i jediná uchazečka. Ta vydržela i druhý den, kdy odpadlo dalších 6 lidí.

V úterý začalo u 43. výsadkového pluku další výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 49 uchazečů, mezi nimiž byla i jedna žena. Zkoušky k elitní jednotce jsou vskutku náročné, což ukázal výsledek hned po prvním dnu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.