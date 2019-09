Zejména mužskou část hostů zaujal výklad o středověkých zbraních, k nimž patřila sekera zvaná bradatice, raně středověké meče, štíty, přilby apod. Obrovským zájmem se těšila kroužková košile vážicí kolem patnácti kilo, kterou si zájemci mohli vyzkoušet.

„To bylo super, ale nepochopím, jak v tom mohli bojovat,“ prohlásil devítiletý Michal z Třanovic poté, co si košili oblékl a sotva se v ní mohl pohnout.

Ženská část návštěvníků si pochvalovala možnost tkaní na ručním tkalcovském stavu. Desetiletá Eva z Třince si tuto činnost přímo zamilovala. „Až budu velká, pořídím si takový stav a budu tkát látky,“ prozradila svoje plány.

Mladí manželé se dvěma dětmi přijeli do archeoparku z Frýdlantu. „Netušili jsme, že je to tak zajímavé místo a tolik se dozvíme o životě našich předků. Máme to tak blízko a byli jsme tu poprvé. Musíme přijet zase,“ shodli se rodiče s ratolestmi.

Velké popularitě se těšilo také psaní hlaholicí do voskových tabulek a ražení repliky mince uherského krále Štěpána z přelomu 10. a 11. století, která se na hradisku v Chotěbuzi našla. Malí i velcí si je odnášeli na památku a někteří také jako dárky pro své přátele.