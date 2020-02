OBRAZEM: Nejstarší hasičský sbor na Vysočině slaví. Vznikl před 150 lety

Nejstarší sbor dobrovolných hasičů na Vysočině a šestý nejstarší v republice. To jsou hasiči v Golčově Jeníkově. Letos v červnu slaví celých 150 let existence. A oslavy to budou, jak prozradil Havlíčkobrodskému deníku starosta sboru Jiří Kubizňák, skutečně velkolepé.

Zvládnou všechno, hasí požáry, pomáhají u nehod a ještě stihnou pořádat plesy a vychovat své nástupce. | Foto: SDH Golčův Jeníkov