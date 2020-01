„Výběr motivu pro tento specifický a originální suvenýr nebyl v našem případě vůbec složitý, protože naše zoo se dlouhodobě specializuje na chov kočkovitých šelem, primátů a terarijních živočichů. Na suvenýrovou eurobankovku jsme tak vybrali tři druhy zvířat, které Zoo Jihlava koordinuje v rámci Evropského záchovného programu. Jde o klokánka králíkovitého Ogilbyova, kočku slaništní a krokodýla siamského,“ uvedl ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák

Lidé si mohou novinku prohlédnout na australské farmě mezi desátou a patnáctou hodinou. Sběratelské bankovky jsou vyrobeny v Paříži stejnou firmou a technologií jako skutečné eurobankovky. Každý kus, který má nulovou nominální hodnotu, bude unikátní díky pořadovým číslům, tak jako to mají skutečné peníze. Bankovky byly vydány v nákladu 5 000 kusů.

„Propojení se dnem Austrálie nás napadlo díky tomu, že klokánek králíkovitý Ogilbyiův je kriticky ohroženým druhem australského zvířete, je jedním ze tří zvířat na eurobankovce a navíc celý australský kontinent je v současnosti sužován mohutnými lesními požáry,“ vysvětlil Vašák důvod toho, proč lidé uvidí novinku právě na této akci.

Aktivity pro děti

Zajímavý bude i další program. Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH bude od deseti do patnácti hodin připraveno malování na obličej, soutěže, hry a výtvarné aktivity pro děti. Od patnácti do šestnácti do pak bude tamtéž následovat čtení pohádek a hra na didgeridoo od Matěje Koláře.

Na australské farmě budou mít zoologové připraveno povídání o australských zvířatech v 10.30, 12.30 a v 14.30 hodin. Soutěživí návštěvníci se budou moci zúčastnit i speciálního australského kvízu o suvenýrové eurobankovky.