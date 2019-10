Jako pěst na oko. Tak hodnotí většina lidí, které Znojemský deník Rovnost oslovil, prázdný panelový dům u hradeb v Horním parku ve Znojmě. Radnice jej proto před časem koupila a nyní připravuje jeho demolici.

Panelový dům u městských hradeb čeká demolice. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Deníku Rovnost to potvrdil starosta Znojma Jan Grois. „Už před osmi lety nás Komerční banka oslovila s tím, že má záměr tento panelový dům za jejich pobočkou prodat. My jsme měli obavy, aby dům nezískal někdo například se záměrem udělat tam sociální byty. Proto jsme objekt koupili,“ připomněl historii domu z počátku osmdesátých let starosta.