Světelné sloupy prozářily o půl osmé večer místa, kde by si v tu dobu diváci za normálních okolností užívali koncerty, divadelní představení nebo třeba projekce filmů. Kulturní zážitky ale překazila koronavirová pandemie.

Světelné majáky ozdobily třeba Mahenovo divadlo, divadla Husa na provázku, Reduta nebo Polárka. Do iniciativy se zapojili také na hradě Špilberk nebo ve vile Tugendhat. Osvětlená byla i věž Staré radnice nebo kino Art.

Z brněnských kulturních institucí rozsvítily majáky české kultury Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Polárka, Muzeum města Brna, Moravská galerie nebo Turistické informační centrum. Přidaly se tak k více než stovce dalším institucím z celé České republiky.

Představitelé Národního divadla Brno osvětlili majáky Mahenovo divadlo, divadlo Reduta a prostranství před Janáčkovým divadlem. „Víme, že v tuto chvíli musíme omezit naše aktivity, protože situace v naší zemi není jednoduchá, ale připravujeme se za zdmi našich divadel na to, abychom mohli otevřít jak to jenom trochu půjde. Věříme, že se vrátíte do hledišť našich divadel, protože kultura z nás dělá to, co jsme. Dělá nás lidmi, Evropany a je v základech naší civilizace,“ vzkázal ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.