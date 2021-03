Kdo by odolal tomu, prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou? Přinášíme fotografie zámku v Jistebnici. Podívejte se, jak vypadá dnes a jak vypadal před sto lety. Historické fotografie pochází z táborského atelieru Šechtl a Voseček. Zveřejňujeme je s laskavým svolením Marie Šechtlové.

Zámek v Jistebnici. | Foto: Atelier Šechtl a Voseček

Zámek postavený koncem 19. století už od poloviny devadesátých let minulého století hledal své nové využití. Když jej rodině Scholleových zabavili komunisté, užívala zámek armáda. Syn majitelů však zámek získal v restituci zpět. Přestože od svých čtyř let vyrůstal v Brazílii, přesídlil zpátky do České republiky, nové využití pro zámek se mu však nalézt nepodařilo. Projekt na centrum pro seniory bohužel nevyšel.