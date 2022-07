Koncertem nizozemského dýdžeje a producenta Martina Garrixe vyvrcholil v noci na neděli festival Colours of Ostrava, který začal ve středu. Konal se po dvouleté přestávce vynucené koronavirovou epidemií. Podle dosavadních odhadů přicházelo každý den do areálu kolem 40 tisíc lidí. Vystoupili před nimi i interpreti světově zvučných jmen, například zpěvačka LP či americká rocková kapela The Killers.

Pořadatelé festivalu byli nuceni akci dvakrát odsunout. Podle mluvčího hudebního podniku Jiřího Sedláka se ale čekání vyplatilo. "Areál byl plný spokojených lidí. Bavili se. Jsme rádi, že jsme zase otevření," řekl ČTK. Dodal, že vše se obešlo bez větších problémů. "Nebyly zásadní komplikace, spíše celá řada drobných. Ty se nám dařilo řešit," řekl.

OBRAZEM: Colours of Ostrava, den druhý: Odvázala se Princess Nokia, bavil Kozub

Trochu pořadatele potrápilo počasí. Ve čtvrtek vlna bouřek blížící se na Ostravu ohrožovala koncert kapely The Killers. Nakonec se ale odehrál bez problémů, i když před ním areál deště zasáhly. Podle informací ČTK se do problémů dostal člen kapely Twenty One Pilots. Službu mu vypověděla kytara a pořadatelský tým hudebníkovi musel půjčit náhradní. "S tou byl tak spokojený, že si ještě v Ostravě následující den koupil stejný model," řekl Sedlák.

V sobotu se v programu dvakrát objevil karvinský sbor Permoník. Vystoupila i Markéta Irglová. Držitelka Oscara za filmovou hudbu představila novou desku a vystoupila společně se smyčcovým kvartetem Jihočeské filharmonie a dalšími hudebníky.

Příští rok by se měl festival Colours of Ostrava v industriálním areálu Dolních Vítkovic konat od 19. do 22. července, uvedl mluvčí Sedlák.