„Pracoval dokonce už i 15 metrů od břehu a nic. U kraje pak najel na skrytou vývěvu spodních vod. I když měl pod sebou výztuže, tak se propadl, pohltilo ho bahno. Řidiči se nic nestalo,“ popsal Pavel Krejza, technický ředitel firmy, která dostala odbahnění rybníku na starost. „Nejprve jsme ho zkoušeli vytáhnout tak, že jsme zapřáhli tatrovky, ale to se nepodařilo,“ podotkl. 20tunovému bagru tak musel na pomoc přispěchat jeho 30tunový ocelový kolega.

Revitalizaci Dolního rybníku si objednalo město Teplice. Vloni ho rybáři vypustili, přes zimu zůstal bez vody. Zakázku ve výběrovém řízení dostala společnost Aquatest. Podle Zdeňka Jezenského, který za dodavatele prací v pátek záchraně bagru přihlížel, se kromě odbahnění budou dělat nové zpevněné břehy a upraví se část u výpusti. Hotovo má být do podzimu. Ne příliš šťastný začátek stavebních prací nemá podle Jezenského termín dokončení ovlivnit.

Revitalizaci spodního zámeckého rybníku zaplatí město. Podle Šárky Marešové, která má na starosti městské investice v Teplicích, má oživení vodního prvku v zeleni u zámku stát necelých 6 milionů korun.

Naposledy se rybník ve větší míře čistil v 70. letech. „Odbahnění je už nutné,“ uvedla Dagmar Teuschelová z odboru životního prostředí teplického magistrátu. Podle ní město využilo první z uvažovaných variant a nechalo rybník bez vody přes zimu už od loňského výlovu. Druhá možnost byla vypustit ho až letos v předjaří. Prvotní plán byl podle Teuschelové šetrnější vzhledem k dopadům na životní prostředí.

Podobně jako druhý a větší rybník v Zámecké zahradě, který chce město v budoucnu také revitalizovat, má i tento menší svoji historii. V kronikách se píše, že v časech mrazivého období se v Teplicích zaplňovalo kluziště na Dolním rybníku množstvím bruslařů. „Páni zde dvorně konverzovali s dámami a pevně se drželi při párových jízdách. Zdejší ostřílení bruslaři tady jezdili zásadně s rukama za zády. V létě rybník už od nepaměti slouží jako místo pro procházky lázeňských hostů,“ vylíčil Pavel Kovář, který se zajímá o historii Teplic.

I v minulosti se v tomto rybníku nechtěně „vykoupala“ těžká technika. V únoru 2006 se zamrzlou hladinou propadl popelářský vůz. „Chtěl jsem si na silnici v parku trochu více najet a couvnout do vrat restaurace, jenže v tom se to se mnou utrhlo a nedalo se vůbec nic dělat, auto sklouzlo do rybníku. Jen tak tak jsem se zachránil,“ líčil před 13 lety událost řidič vozu Krušnohorských komunálních služeb. Nikomu se nic nestalo. Vůz zpět na břeh vytáhl jeřáb.