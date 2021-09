Kolem patnácti set návštěvníků si nenechalo ujít letošní 7. ročník Septembeer Festu v Horní Plané. A festival na pláži se opravdu vydařil. Tradiční hornoplánské velké slavnosti malých pivovarů tentokrát přijelo podpořit pět pivovarů: Studánky, Schwarzbach, Kněžínek, Malt a Glokner, Hulvát.

Na Septembeer festu v Horní Plané se návštěvníci dobře bavili. | Foto: Lucie Roubínová

Pivo od pátku do soboty teklo proudem, muzika v podání mnoha kapel hrála. ale nejenom to. Návštěvníci zápolili v pivních soutěžích a v pojídání hamburgerů na čas. Hlavní cenou byl stejně jako loni Gril Napoleon Legend, který do soutěže věnovalo gastro na festivalu Grill Napoleon.