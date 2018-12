Desítky závodníků i přihlížejících návštěvníků v neděli zaplnily tréningové fotbalové hřiště ve Slavkově u Brna. Uskutečnil se tam už sedmý ročník plochodrážních závodů motocyklů s názvem Zavírání šoupátek.

Vůně benzínu a řinčení motorů. To jsou prvotní vjemy všech návštěvníků fotbalového hřiště ve Slavkově u Brna, kam přicházejí fandit motocyklovým nadšencům, kteří si měří své síly v plochodrážním závodu Zavírání šoupátek.

Letošního sedmého ročníku se účastní stroje vyrobené do roku 1982 v Československu o obsahu do 50 kubických centimetrů a takzvané pitbike motorky do 150 kubických centimetrů. Závodí se v kategoriích Fechtl úpravy, Fechtl klasik, Fechtl sport a Pitbike.

„A na start se už chystají další závodníci,“ říká do mikrofonu moderátor akce a vyjmenovává čísla příslušných jezdců. Jakmile jsou všichni připravení, zamává se startovní vlaječkou a závod může začít. V systému závodů na ploché dráze a rozjížděk jede každý účastník tři kola. Někteří se do popředí dostávají s lehkostí, jiní zase nabírají rychlost pomaleji. Všichni si ale závod jednoznačně užívají. „Jezdí se nám parádně. Počasí nám vyšlo, udělalo se i blátíčko, takže to pěkně klouže. Paráda,“ říká s úsměvem závodník Václav Rozboud, který do Slavkova přijel až z Českých Budějovic.

Ti nejlepší se probojují až do finálové jízdy, nejhorší jezdci se zase opravnými jízdami účastní menšího finále útěchy.



Akci si však neužívají jen závodníci, ale také přihlížející návštěvníci, kterým nevadilo ani chladnější sychravé počasí. „Chlapi jsou šikovní, je to fakt zážitek sledovat je. Já ale přišel hlavně obhlédnout krásu strojů,“ usmívá se například Pavel Měchura, zatímco se zahřívá teplým svařákem.