Najdete je u silnice mezi Rolavou a Jelení na Sokolovsku, uprostřed národní přírodní rezervace Rolavské vrchoviště, necelé dva kilometry od hranice s Německem.

Jde o pozůstatky závodu na zpracování cínové rudy a dolovací jámy, která byla hluboká 175 metrů a měla na čtrnáct kilometrů chodeb. Jejich původ sahá zhruba osmdesát let zpátky do minulosti, do doby světové války. Ruda se tu dolovala od r. 1940, úpravna fungovala od r. 1942. V květnu 1945 byl důl i s úpravnou opuštěn. Po válce pak byla rozebrána technická zařízení a po ukončení odčerpávání vody byly definitivně zatopeny i kilometry chodeb.

Ruiny jsou veřejnosti volně přístupné, je ale třeba koukat pod nohy. Hrozí pád do některé z jímek a šachet nebo ze železobetonových konstrukcí.