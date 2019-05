Střecha libereckých kolejí ožila. Díky highlinu a odvážným chodcům

/FOTOGALERIE/ Byl to pták? Bylo to letadlo? Ne, a nebyl to ani Superman, ale Highline Projekt Harcov, který se vrátil po čtyřleté pauze.

V úterý 7. května ožila střecha libereckých kolejí v Harcově právě díky highlinu, který je královskou disciplínou mezi lajnami. Ta nebyla tentokrát natažená vysoko mezi skalními věžemi či v korunách stromů, ale mezi střechami bloků harcovských kolejí ve vzdálenosti čtyřiceti metrů. Ti, co se raději drží při zemi, si mohli užít chillout zónu či bar a o hudební doprovod se postarali DJ Forrest Pine a DJ ASK. Po akci proběhla oficiální afterparty v libereckém klubu Žito.

Autor: Jiří Louda