/FOTOGALERIE/ Thomasův konvertor, který je technickým unikátem dochovaným z bývalých kladenských hutí, zakoupilo již před časem do svých svých sbírek Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Jelikož se jedná o osmašedesátitunový kolos, bylo zapotřebí ho už na podzim odstěhovat do nedalekého areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.

Instalace Thomasova konvertoru v hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích. | Foto: Jitka Krňanská

Tento týden pokračovala další fáze náročného mnohahodinového transportu, aby se hruškovitá nádoba dostala na přesné místo určení, tedy do haly, kde postupně vzniká expozice věnovaná také hutnictví na Kladensku. Za pomoci speciálního jeřábu bylo nutné konvertor do haly umístit střechou. Dveřmi by neprošel.