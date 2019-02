Učitelé i ostatní zaměstnanci školy, která si přála zůstat v anonymitě, se učili, jak by pomohli dětem co nejlépe útok ozbrojence zvládnout. Vyzkoušeli si své reakce při první pomoci postřelené oběti i evakuaci třídy do bezpečí. Projekt, který trvá od roku 2016, letos přechází do další fáze. Díky instruktážnímu filmu a školicím skupinám, které mají vzniknout v každém jihočeském okrese, by si mělo ozbrojený útok vyzkoušet až 70 škol za rok