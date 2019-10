Unikátní dioráma významného českého výtvarníka Jiřího Trnky (1912 – 1969) zvané Svatba u Broučků, které je dlouhou řadu let součástí expozice v jimramovské Síni rodáků, se v příštím roce přestěhuje do západních Čech.

O hrdiny knihy Broučci v Jimramově nepřijdou, neboť expozici věnovanou Janu Karafiátovi po odvezení Trnkova dioramatu doplní oslovení výtvarníci. | Foto: Deník / Lenka Mašová

Českobratrská církev evangelická vypověděla Jimramovu smlouvu o výpůjčce s tím, že dílo bude po uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty na přibližně deset let odvezeno do Západočeského muzea v Plzni. „Výpovědní lhůta začala běžet v září, takže dioráma by mělo u nás být minimálně do konce února. Kdy přesně ho ale odvezou, zatím nevíme,“ uvedl starosta Jimramova Josef Homolka.