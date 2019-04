Loď je plně funkční. Stát ji v listopadu 2016 koupil od společnosti EVD-Sped., nechal ji zrekonstruovat a zajišťuje s ní veřejnou službu přípřeže nákladním i osobním lodím na Labi v době omezených plavebních podmínek. Remorkér byl zároveň před dvěma lety prohlášen za kulturní památku. Veřejnosti bude v Praze přístupný do středy.

Využití kolesového pohonu na zádi lodi vychází ze snahy postavit velký remorkér s co nejnižším ponorem, který by současně mohl proplouvat různě velkými plavebními komorami. Koncepce pochází z 20. let. V letech 1931 až 1939 byl postaveny čtyři zadokolesové remorkéry Tábor, Blaník, Vltava a Morava. V poválečné sérii v letech 1953 až 1959 Šumava, Tatry, Beskydy, Jeseníky, Slapy, Orlík, Lipno a Kamýk.