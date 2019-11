Na Tradiční svatomartinské posvícení a hlavně na prohlídku dílen zvala v sobotu 9. listopadu legendární sklářská huť Jakub v Tasicích v místní části Bělé na Ledečsku. Jedna z nejstarších skláren nejen na Vysočině, ale i v celé České republice, se tak opět otevřela veřejnosti. Sklárna Huť Jakub Tasice je Národní kulturní památka České republiky. Jedná se o originální historický objekt, který je přístupný jako výjimečně zachovalý sklářský skanzen.

Sklářský skanzen Huť Jakub Tasice. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Sklářskou huť, která měla dlouhou a někdy hodně smutnou historii, koupil současný majitel František Milichovský. V provozu je dnes stále jedna malá pec, kde se pořád vyrábí. To sklo, co vidíte tady kolem, to je naše sklo z Tasic,“ upřesnil Vlastislav Tvrdík, který sklářský skanzen provozuje a působí tady jako průvodce. O životě a práci tehdejších sklářů umí poutavě vyprávět, aniž by byl, jak se svěřil, vyučený sklářskému řemeslu.