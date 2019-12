„Přesně před třiceti lety proběhla druhá velká demonstrace na Václavském náměstí a o necelý týden později Václav Havel oznámil, že bude kandidovat do funkce prezidenta. Na kampaň měl pouhých 19 dní, během kterých se z něj stal silný lídr nové občanské společnosti a později prezident, kterého znal celý svět,“ připomněl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) tehdejší události při středečním slavnostním uvedení prezidentské tramvaje do provozu na obratišti Výstaviště v Praze 7.

„Důstojnost, pravda a lidskost jsou hodnoty Václava Havla, které dnes v prezidentském úřadě chybí. Jsem ale přesvědčená, že se z žádné mocenské pozice nepodaří tyto hodnoty zadusit v občanské společnosti. V roce třiceti let svobody si díky tramvaji Václava Havla připomínáme v pražských ulicích, že politika se dá dělat slušně a poctivě a že nesmí sloužit zájmům nikoho jiného než občanů,“ dodala radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Tramvaj jako šiřitel informací

Oba politici z magistrátní koalice se na přípravě speciálně upravené historické tramvaje podíleli. Výtvarný návrh připravil podle dobových fotografií Pavel Šťastný, autor loga Občanského fóra. K organizaci přispěl rovněž spolek Díky, že můžem. „Plakáty s Václavem Havlem a logem OF byla tehdy oblepená celá Praha a byl to vlastně takový první opravdový vizuál svobodných voleb. A tato tramvaj, projíždějící centrem, byla první velký mobilní šiřitel informací o volbách. Neexistoval žádný internet ani Facebook, co jste neviděli na živo, tak nebylo,“ poznamenal v tiskové zprávě výtvarník Šťastný.

Na voze „tétrojky“, který byl vyroben v roce 1976 a opět let později vyjel do provozu, tak nechybí hesla jako Konec vlády jedné strany, Srdce Evropy opět začalo bít či Havel na Hrad a prezidentem ČSSR V. Havel. Prezidentem byl nakonec dramatik a disident zvolen 29. prosince 1989. Pro Havla hlasovalo všech 326 z 350 přítomných poslanců obou komor Federálního shromáždění (FS). Schůzi ve Vladislavském sále Pražského hradu vedl čerstvě kooptovaný předseda Alexander Dubček. KSČ ještě předtím navrhovala přímou volbu.

„Měl jsem vskutku pocit absurdity. Vždyť titíž lidé ještě před několika dny či týdny hlasitě schvalovali mé stíhání či věznění!“ vzpomínal na volbu v knize rozhovorů s publicistou Karlem Hvížďalou Prosím stručně (2006). Historici spekulují, že tehdejší premiér Marián Čalfa vyjednal podporu komunistických poslanců pro Havla výměnou za to, že příslušníci dosud vládnoucí garnitury nebudou potrestáni. Další konspirace hovoří i o zapojení KGB.

Pravda a láska…

Současný - znovu trestně stíhaný - předseda menšinové vlády opírající se o hlasy komunistů Andrej Babiš (ANO) na tajné nahrávce před dvěma lety v rozhovoru s Markem Přibilem, bývalým redaktorem MF DNES, mluvil dokonce o tom, že Havla opravdu dosadili do prezidentského úřadu na pokyn z Moskvy. „Tak nech dou do p…, pravda a láska,” řekl Babiš v navrážce na heslo „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí”, kterým budoucí prezident Havel zakončil svůj kandidátský projev 10. prosince 1989.

Vnějšek tramvaje Václava Havla nyní tyto historické události a dobovou atmosféru připomíná. Uvnitř cestující najdou informace o letošních oslavách výročí 17. listopadu. „Cestující budou mít možnost si prohlédnout fotky právě ze šesti nejvýraznějších míst oslav - Albertova, Národní, Václavského náměstí, Letné a ze dvou průvodů, kterými byly Sametový průvod po 30 letech - Přines si s sebou květinu a Sametové posvícení a přečíst si krátký popis jednotlivých organizací a oslav,” řekl Lukáš Černý, předseda spolku Díky, že můžem.

