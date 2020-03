Především stmelit jednotky je cílem dvoutýdenního cvičení, které v těchto dnech probíhá na Doupově. Hlavními aktéry jsou vojáci žateckého 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, kteří spolu s dalšími tvoří úkolové uskupení vyčleněné pro iniciativu připravenosti NATO.

Kromě ostrých střeleb, taktické a řidičské přípravy, je do cvičení plně zapojen i velitelský štáb a prvky logistické podpory. Úkolové uskupení na bázi 41. praporu drží hotovost do konce roku. Celkem jde o zhruba 700 vojáků, kteří by v případě potřeby byli nasazeni po Silách velmi rychlé reakce NATO. Pro jednotku to znamená být připravena do 10 dnů na přesun a do 30 dnů být nasazena prakticky kdekoliv na světě.