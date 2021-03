Jsou lehčí, menší a mají lepší zapínání – nové plovací vesty slaví mezi příslušníky pontonové roty bechyňského 15. ženijního pluku úspěch. Vůbec poprvé si je mohli vyzkoušet přímo v terénu, na vodním cvičišti v Litoměřicích, kde se připravují na zahraniční operaci v Lotyšsku.

Ženisté z Bechyně trénují na misi v Lotyšsku. | Foto: Deník/ Redakce

„Nové vesty mají boční zamykací systém s přezkami a k tomu ještě dotahovák, takže to pěkně přiléhá na tělo. Co se mi ale opravdu líbí, jsou odkládací kapsy, kam si můžete dát třeba rukavice. Nechybí ani píšťalka, na kterou můžete zapískat, kdybyste spadli do vody a snažili se přivolat pomoc,“ popsal výhody novinky ve výbavě velitel druhého pontonového družstva, rotný J.U.