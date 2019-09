Kvůli silnému větru souvisejícímu s bouří Mortimer muselo letadlo místo na letišti Václava Havla přistát na ranvej v Pardubicích. Někteří cestující poté odmítali pokračovat letounem do původní cílové destinace.

„Z důvodu počasí byl let odkloněn na naše letiště, kde přistálo dvě minuty před polednem. V letadle bylo 178 cestujících. 35 jich tu vystoupilo a nechtělo dál v letu pokračovat. Letadlo po dotankování a umírnění počasí pokračovalo ve 13:40 do Prahy,“ informovala ředitelka pardubického letiště Hana Šmejkalová.

V pondělí to však nebyl jediný let, který z důvodu počasí do Prahy neletěl. „Došlo také k přesměrování letu společnosti Lufthansa z Frankfurtu do Prahy. Ten byl přesměrován do Vídně,“ informovala mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková a dodala, že kvůli silnému větru včera více než deset letů vyčkávalo na přistání v Praze od třiceti minut do jedné hodiny.

„U několika letů došlo také k opakovanému přiblížení na přistání,“ doplnila informace mluvčí pražského letiště.