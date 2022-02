„Zcela jistě patřil mezi nejmohutnější jasany v republice,“ říká pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les Tomáš Peckert. Jasan nepatřil mezi takzvané památné stromy. Nebyl totiž v dostatečné kondici. „Proto jsme o to ani neusilovali“.

Návštěvníci Vodního světa ale nadále budou moci mohutnost stromu obdivovat. „Dohodli jsme se s lesníky, že spadlý kmen ponecháme na místě bez dalších zásahů k následnému zetlení,“ dodává Peckert s tím, že kmen stromu tedy na místě zůstane jako monument.

Nejbližší podobně vzrostlý jasan roste necelé dva kilometry západně od Vodního světa v místech bývalé Schönwaldské huti. Jde o chráněný památný strom jasan ztepilý s obvodem kmene 640 cm a výškou přes třicet metrů.

Kolik let mohlo ale být jasanu v Kolmu? Dendrologové se většinou zdráhají určit přesné stáří tak mohutného stromu, ale může mít i dvě stovky let, možná i více. Zažil tedy jistě například zrození plzeňského piva, v době mládí jasanu vítězil i byl poražen Napoleon, Charles Darwin sepsal svou knihu O původu druhů, v níž poprvé uveřejnil evoluční teorii. Bedřich Smetana skládal Prodanou nevěstu i Mou vlast. Určitě by pověděl, kdyby mohl, příběhy pana hajného a paní hajné, co bydleli v hájovně na Kolmu a samozřejmě by pověděl o chovu pstruhů v Mulcerově, Honzově, Anenském i Tetřevím rybníku. Přežil běsy první i druhé světové války, ale nepřežil nápor větru.

Dalším poškozeným stromem je památný strom lípa velkolistá, která roste vedle kaple Panny Marie Dobré rady v zaniklých Výškovicích. Té vítr odlomil mohutnou větev, strom ale zůstal stát. Obvod kmene této lípy je kolem šesti metrů a koruna sahá až do výše přes třicet pět metrů. Zajímavostí je, že už v roce 1945 se lípě ulámaly postranní větve a zbylo z ní torzo ve tvaru kříže tvořeného kmenem, východní a západní větví.

Lípa je chráněna od roku 1993. Jedna z pověstí říká, že Výškovická lípa tu stála už v roce 1273, kdy jsou Výškovice poprvé připomínány. Jde ale jistě o předchůdkyni současné lípy.