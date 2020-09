ABB dodává své rozvaděče na podobné lodě už dvanáct let. "Z pohledu rekonstrukce a výroby se vždy jedná o velmi složité projekty vyžadující zapojení těch nejlepších pracovníků," uvedl ředitel výrobní jednotky Václav Kovář.

Přestavěné plavidlo by se mělo vrátit do provozu v roce 2023 a funkční by měla být 25 let. Anna Nery denně zpracuje 70 tisíc barelů ropy a 4 miliony kubických metrů zemního plynu.

MAGDA DUHONSKÁ