Zakázku prověřoval antimonopolní úřad na návrh neúspěšných uchazečů společností Gardenline a VW Wachal. Národní památkový ústav tak nemohl uzavřít smlouvu s firmou, jež zakázku ve výběrovém řízení vyhrála. „V úterý jsem podepsal nové rozhodnutí o výběru dodavatele. Nyní běží čtrnáctidenní lhůta. Pokud by se nikdo neodvolal, podepsali smlouvu. Už je to za pět minut dvanáct," řekl Deníku Rovnost ředitel kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu Petr Šubík, do jejíž správy zámek spadá.