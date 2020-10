Seznam kompletoval ve čtvrtek starosta Jevišovic Pavel Málek, který měl výzvu na starosti. „S pomocí se ozvalo patnáct až dvacet obcí i desítky jednotlivců," nastínil.

Velmi rychle podle něj zareagovala například Pavla Špačková, ředitelka z pedagogicko-psychologické poradny Znojmo. „Po konzultaci s kolegyněmi jsme se rozhodly nabídnout naše prostory i personální kapacity. Po dobu pracovní doby zdravotníků jim můžeme zajistit péči o děti, pomoc při on-line vzdělávání i hlídání dětí. Máme na to kvalifikaci i prostory,“ upřesnila Špačková.

Pomoc na hlídání dětí zdravotníků nabídlo podle Málka i dalších asi šest vychovatelů. „Dále máme pět nabídek na ubytování dobrovolníků a další starostové obcí volali a psali a nabízeli i finanční pomoc. Patří mezi ně starosta Hevlína, Vranova nad Dyjí, Dolních Kounic či Jaroslavic. Je jich ale mnohem víc,“ ocenil Pavel Málek.

S nabídkou ubytování přispěchal i David Gros, který provozuje Vodácké centrum Znojmo. „Naše klubovny a menší cvičební sál by v případě potřeby mohly poskytnout provizorní ubytování. Lidé by tu mohli spát na karimatkách, ale veškeré zázemí by měli k dispozici. Zhruba dvacet lidí by se sem vešlo v pohodě, tak aby byli oddělení. Chtěli jsme, aby se o tom vědělo,“ ujasnil Gros.

Velká vlna solidarity

Seznam s nabídkami má už znojemská nemocnice k dispozici. „Kolegové je právě zpracovávají, ale už v tuto chvíli moc děkujeme za velkou vlnu solidarity. Řada lidí se nám ozývá, starostové nám vozí materiál, lidé se ptají, co potřebujeme a vozí nám občerstvení. Moc si toho vážíme, protože ten tlak je velký, a to na všech odděleních, nejen covidových“ ocenila mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Upozornila ale na to, že stále nemocnice postrádá kvalifikované zdravotní sestry a sanitáře se vzděláním. Zájemci o výpomoc se mohou nadále hlásit. „Podrobnosti najdou na webu nemocnice nebo mohou psát na e-mail pomoc@nemzn.cz,“ vyzvala Veselá.

Pro zájemce, kteří chtějí na pomoc nemocnici poslat peníze založil starosta Málek ve spolupráci s okresní Hospodářskou komorou ve Znojmě sbírku na otevřeném účtu v bance. „Vybrané peníze mají sloužit na vybavení nemocnice a mzdové náklady spojené s dobrovolnictvím. Zájem pomáhat v znojemské nemocnici projevili například naši jevišovičtí dobrovolní hasiči, ale nemůžeme jen nechat bez příjmu. Pokusíme se jim mzdy kompenzovat také z naší městské pokladny,“ zvažoval starosta.

Číslo bankovního účtu sbírky, zveřejní po dokončení nutných úředních kroků.