„Chtěli jsme se bavit, ale když jsme si chtěli hřiště půjčit, zjistili jsme, jak je to nákladná záležitost. Proto jsme se před lety na více než měsíc zavřeli po večerech do dílny a hřiště vyrobili,“ říká jeden z pořadatelů Stanislav Fořt.

„Zábava se ujala, a tak se snažíme každým rokem turnaj uspořádat. Minulé ročníky bývaly na zahradě kulturního domu, letos jsme zvolili městské sady. Byl to již osmý ročník,“ dodal Tomáš Cvek.

Konstrukci pořadatelé postavili za necelou hodinu a mohlo se začít. S přibývajícími zápasy hráči objevovali správnou taktiku. „Přes střed nic neprocházelo. Tak jsme začali hrát o mantinely a byla to paráda,“ zhodnotila Nikola, jedna z hráček.

Každý šestičlenný tým totiž musí mít v sestavě alespoň jednu ženu.

Kraslice baví obří stolní fotbal | Video: Deník/Roman Cichocki

Z prvenství se nakonec radoval tým místních s názvem Gambrinus.

Jeden z hráčů David Palocsányi přiznal, že živý stolní fotbal je pořádná dřina: „Zejména při bránění se musela trojice vpředu na tyči rychle přesouvat, a tudíž sladit pohyb. Jinak to byla skvělá zábava a nebylo to poprvé, co jsme vyhráli.“