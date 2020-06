Výstavbu komplexu se 136 novými byty zahájili na jaře dělníci na Letním poli ve Vyškově. „Vzhledem ke každoročnímu úbytku obyvatel, které trápí řadu měst v kraji, je každá nabídka různých kategorií bydlení potřebná pro otočení tohoto trendu. V současnosti je obdobných developerských projektů ve Vyškově několik, souhrnem se jedná o několik stovek bytových jednotek,“ komentoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

V komplexu bude pro zájemce k odkoupení 136 nových bytů. První majitelé se mají začít stěhovat příští rok na podzim. | Foto: vizualizace REAL SPEKTRUM

Dokončení prací investor plánuje na jednatřicátého srpna příštího roku s tolerancí tří měsíců. „Znamená to, že za rok na podzim, by se do bytů měli stěhovat majitelé,“ uvedl makléř Radek Hilšer.