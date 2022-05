Na souši bylo historické plavidlo kvůli rekonstrukci, jinak zůstává na vodě po celý rok. „Normálně míváme plavby do konce listopadu. Plánovali jsme i mikulášské, vánoční nebo silvestrovské," nastínila za Plavby Pálava Lucie Erbanová.

Loni na podzim ale loď přišla o lodní šroub. Někdo hodil v září do plavební dráhy plavidla lano, které se namotalo na lodní šroub a utrhlo jej. „Stalo se to 22. září. Zrovna jsme vezli lodi. Museli se zakotvit a evakuovat pasažéry. Hasiči nás odtáhli zpátky do přístaviště," přiblížila majitelka lodi a Plaveb Pálava.

Po tomto incidentu s kolegy přemýšlela, jestli plavení po Nových Mlýnech nezabalí úplně. Přiznala, že už předtím jim na rybářských fórech vyhrožovali, že jim hodí řetěz nebo lano do plavební dráhy. Událost ohlásila také na policii. „Začalo vyšetřování. Vrtuli jsme ani po půlroce nenašli, objevili jsme jenom rýhu na dně po tom šroubu. Prohledali jsme celou zátoku, byli tady potápěči, využili jsme i sonar. V lednu bylo vidět až na dno. Nic," smutně konstatovala Erbanová.

Policisté viníka nenašli, případ odložili. Vrtule vážila zhruba dvě stě kilogramů a byla vyrobená v roce 1935 z bronzu. „Měla hodnotu asi šest set tisíc korun. Vrtule byla technicky vychytaná, rozkládací, nastavitelná. Škodu jsme vyčíslili na dva miliony korun. Něco stojí jeřáb, museli jsme nechat udělat novou hřídel, na terase jsme museli vytrhat podlahu, zrušili jsme zakázky za tři sta tisíc," počítala Erbanová.

Nová vrtule je z bronzu podobně jako stará, vyrobili ji v Itálii.