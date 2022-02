OBRAZEM: Pomoc pro Ukrajinu. Dobrovolníci v Brně napytlovali 25 tun uhlí

Vlak s pěti sty uprchlíky z ukrajinského Čopu dorazil v pondělí ráno do Prahy. „Cestující tam vystoupili. Ti, co neměli možnost se ubytovat u známých, využívali nabídky ubytování v Praze a v Plzni," sdělil mluvčí iniciativy Železnice pomáhá Vratislav Vozník. Do Brna vlak nezajížděl.

Fotografie z nakládání vlaku, odjezdu pražské části soupravy do Přerova na randez-vous s brněnskou částí a pak z vykládky vlaku. | Foto: Železnice pomáhá

K cestě vlaku do válkou zasažené země dala ukrajinská ambasáda zelenou v pátek. S nápadem přišla skupina okolo podnikatele a dobrodruha Alberta Fikáčka. První část vlakové soupravy odjela z Brna do Přerova, kde počkala na pražskou část soupravy. Společně pak přes Ostravu vyrazily do Čopu. Pravidelné vlaky nyní budou odjíždět každý den z Čopu ve čtyři hodiny odpoledne. Zajišťovat je budou České dráhy a slovenské železnice. „Na nádraží v Čopu je nutné být už v deset dopoledne, aby se stihlo celní odbavení cestujících," přiblížil Vozník. Do Brna soupravy v tuto chvíli zajíždět nebudou. „Nejrychlejší železniční cesta do Čopu vede po severní větvi železnice, tedy - Ostrava-Bohumín-Čadca-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-Čop," nastínil Vozník. Spacáky i zdravotnický materiál Lidé mohou i nadále přispívat s materiální pomocí. V Brně je sběrné místo v Jezuitské 1 otevřené od devíti ráno do devíti večer. Další místa jsou v Praze a Ostravě. „Lidé mohou nosit spacáky, čelovky, zdravotnický materiál nebo základní léky. Žádné oblečení momentálně nepřijímáme," sdělil mluvčí iniciativy Železnice pomáhá. Ukrajinských hrdinů: Ulice ruského velvyslanectví by mohla dostat nové jméno Dobrovolníci o víkendu také pomáhali v brněnských Maloměřicích s napytlováním uhlí, aby bylo na Ukrajině čím topit. „Chtěli bychom poděkovat více než 120 lidem, kteří pomohli. Společně jsme napytlovali okolo pětadvaceti tun uhlí," vyčíslil Vozník.