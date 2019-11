Pediatrička odchází do důchodu, zubaři mají stop stav a gynekolog dojíždí do několika ordinací i v okolních městech. Toto je aktuální situace v Bučovicích na Vyškovsku, jak ji Deníku Rovnost popsala obyvatelka Aneta Ehrenbergerová. Problémy téhož typu trápí i většinu menších měst a větších obcí v kraji.

Prázdnou ordinaci mají nyní i ve víc než dvoutisícových Rakvicích na Břeclavsku. „Zubařka, která k nám dojížděla z Brna, odešla v červnu do důchodu. Přestože jsme situaci začali řešit už minulou zimu, dosud se nám její místo nahradit nepodařilo,“ přiblížil starosta Radek Průdek.

Ten spojil síly s vedením Velkých Bílovic a Velkých Pavlovic, kteří mají tytéž starosti. „Nový zubař by mohl sídlit v Bílovicích a být společný pro všechny tři obce. Nadšený z toho nejsem. Co jsem na světě, byly u nás vždy všechny ordinace obsazené,“ řekl Průdek.

problémy s prázdnými ordinacemi v kraji

- Zubaři chybějí v Adamově na Blanensku, ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku i v Rakvicích a Velkých Bílovicích na Břeclavsku.

- Praktika shánějí v Ratíškovicích na Hodonínsku, dětského lékaře ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku.

Velkobílovická starostka Lenka Grofová poznamenala, že si jsou s kolegy vědomí závažnosti situace a snaží se ji řešit. „Ve hře je hned několik variant, které jsme se zastupitely navrhli, a o kterých nyní diskutujeme s potencionálním zubařem. Jde především o to, jaké podmínky k provozování ordinace by pro něj byly přijatelné. Koncem listopadu bychom měli znát již definitivní způsob řešení,“ nastínila Grofová.

Praktického lékaře pro dospělé stále hledají také v Ratíškovicích na Hodonínsku. Nastoupit by mohl od nového roku. „Paní doktorka, která je už v důchodu, pouští dospělou klientelu a nechává si jen děti. Oznámili jsme proto, že máme tisíc obyvatel, kteří by rádi přešli k jinému lékaři,“ uvedla před časem radní Anna Hubáčková.

Mimo jiné také zmínila, že lékař, který se o pronájem ordinace zajímal, měl podmínku. A to, aby mu ji město vybavilo. O podobných pobídkách hovořil i starosta Průdek. „Probírali jsme s kolegy možnost, jak motivovat lékaře, aby k nám přišel ordinovat. Rád bych zdůraznil, že obce svou iniciativou v tomto případě suplují funkci státu,“ podotkl Průdek.

Bezvýchodnost situace si uvědomuje i krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta. „S nedostatkem ambulantních lékařů se setkáváme při jednáních s radnicemi po celém kraji. Přestože nejsme odpovědní za zajištění zdravotní péče, snažíme se pomoci. Dodáváme kontakty na lékaře, kteří plánují zřízení vlastní praxe a propagujeme poptávku obcí a měst na lékařských fakultách,“ uvedl.

Nynější problém je podle něj daný demografickou situací. „Průměrný věk praktických lékařů v kraji je 59 let. Je zároveň nejvyšší v celé zemi. Podobně je tomu i u zubařů,“ překvapil Vojta.

Před časem skončili dva stomatologové v bezmála pětitisícovém Adamově na Blanensku. Plnohodnotná náhrada za ně zatím není. „Mám za to, že je to systémový problém ministerských úředníků a také pojišťoven. O to, aby lidé měli dostupnou lékařskou péči, se musí v první řadě postarat stát, ne město. Pobídky a dotace ze strany obce podle mě nic neřeší. Problém vidím také v systému vzdělávání. Nejen lékařů, ale i dalšího zdravotního personálu,“ poznamenal tamní starosta Roman Pilát.

Menší města a obce nejsou pro zubaře příliš atraktivní adresa. Vzhledem k menšímu počtu movitějších pacientů, kteří si mohou dovolit dražší zákroky. A pokud tam chtějí bydlet, tak často i kvůli rozsahu a dostupnosti služeb.

Na hranici možností přivádí nárůst pacientů ordinace praktického lékaře Karla Hulána, který ordinuje v obcích jižně od Znojma, například Chvalovicích a Šatově. „Dokud ještě ordinujeme dva, stále to zvládáme, ale blížíme se hranici možností. Setkáváme se už i s tím, že se k nám snaží zaregistrovat mladí a zdraví lidé, které odmítli znojemští praktici, kteří už mají další pacienty přijímat nemohou,“ řekl Hulán.

Sám ještě ve své praxi hodlá pokračovat. „Jednou ale budu muset skončit a pro jednoho by pak už byl nás obvod asi příliš velký. A sehnat praktického lékaře na venkov není úplně snadné. Atestovaní praktici jsou, ale dávají přednost spíše městům,“ dodal Hulán.