Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

„Například jedna z nich je v Krníně,“ říká starosta Chlumce Petr Bürger. „Zarostla náletem, jezdilo se kvůli tomu po poli místo po cestě, což je škoda. Po vyčištění je to docela pěkné místo. Z úpravy krnínské cesty od Klímovy kapličky máme radost. Povedla se, napojuje se kolmo na cestu vedoucí směrem ke Kosovu.“

Další z těchto cest je cesta z Chlumce nahoru do lesa na Věncově hoře. Kudy po zatravněném poli vede, vyznačují nově vysázené stromky kolem ní. „Osadili jsme ji hrušněmi,“ doplnil starosta. „Jsou štíhlého vzrůstu a nebudou překážet jejímu využívání.“

Někomu se může obnova cest zdát zbytečná. „Myslím si, že to má smysl, obzvláště, když je na ně možné využít dotace,“ říká Petr Bürger. „Cesty jsou v mapě zakreslené po dlouhá léta. Konkrétně třeba cesta z naší klubovny Věncovna dolů na Krnín. Ta nejméně 70 let zarůstala, takže ji nepamatují funkční ani pamětníci. Nicméně máme ji v katastrálních mapách zakreslenou. Tak se ji nyní pokusíme obnovit alespoň pro pěší a rodiny s dětmi, současně to bude zkratka do Krnína. A lidem se rozšíří možnosti, kam chodit na procházky.“

Chlumští kolem cest sázejí hrušně a třešně. Už je jich kolem třiceti. A pokud se to osvědčí, budou ve výsadbě pokračovat. „Pamatuji si z dob mého dětství, že v okolí Chlumce a ve Štěkři byla spousta třešňových stromů. A za Chlumcem se rozkládala třešňová alej. V roce 1929 to byl údajně dar Reifeisen banky českému venkovu. Podle pamětníků přijel žebřiňák s naloženými stromky, které chlapi museli rychle zasázet, aby neoschly.“