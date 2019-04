V 9 hodin se sešli zástupci Policie ČR, měst Benešova, Bystřice a BESIP se žáky 3. tříd Základní školy Bystřice, aby poděkovali malému hrdinovi a předali mu ocenění a dárky i dalším třem jeho spolužačkám, které Matějův křik upozornil na hrozící nebezpečí.

Když se školáci 25. března vydali do Prahy do Jumpparku, nic nenasvědčovalo tomu, že jejich cesta skončí tak brzo a bez toho, aby došli do cíle. V křižovatce u sjezdu do benešovské ulice Červené Vršky vnikly do jejich autobusu dlouhé klády, které převáželo nákladní vozidlo, a poškodily ho. Díky duchapřítomné reakci chlapce, který dokázal předvídat nebezpečí, se nikomu nic nestalo.

Za dětmi přišel do divadla náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Jan Krejčí, MBA, dále starosta města Bystřice Michal Hodík, starosta města Benešov Jaroslav Hlavnička, tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ivana Kárová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Veronika Kondrátová, velitel Městské policie Benešov Radek Stulík a v neposlední řadě také koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Miroslav Polách.

Matěj, Eliška, Anička a Míša od nich dostali drobné dárky, od BESIPu pak každý z nich cyklistickou přilbu. Největším překvapením pro všechny děti byl ale voucher na návštěvu trampolínového centra v Praze v hodnotě 10 000 korun, který věnovalo město Benešov. Děti si tak budou moci užít návštěvu tohoto zařízení zcela bezplatně a my doufáme, že tentokráte bez jakýchkoliv problémů.

Po ocenění došlo na otázky novinářů a fotografování, což malého zachránce přivádělo do rozpaků. Když se ho zeptali, jestli se cítí jako hrdina, odpověděl potichu se sklopenýma očima: "Tak trochu".