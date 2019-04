„Je krásně, vrtulník domluvený, první letošní várka zmijí připravena na vypuštění,“ zněl titulek facebookového příspěvku CHKO Žďárské vrchy. Čtení dalšího textu si pak nechal ujít jen málokdo.

„Stinné lesy vrchoviny s výslunnými paloučky a pasekami jsou pro zmiji ideálním prostředím, přesto nejenom ve Žďárských vrších není početnost tohoto druhu vysoká. Ubývá jich především kvůli změnám v krajině. Umělý odchov zmijí se letos vydařil. Na výsadek ve speciálních dřevěných krabičkách tak čeká prvních 1 500 zvířat. V brzkých odpoledních hodinách je naložíme na palubu a vyrazíme nad pečlivě vybrané lokality,“ napsali ochranáři na své facebookové stránky.

Právě vypouštění uměle odchovaných zmijí do přírody je častým námětem nejrůznějších diskusí a spekulací, ochranářům je tato činnost dávána za vinu. „Reakce na náš facebookový příspěvek přišly. Někteří tomu opravdu věřili, ale takových se ozvalo jen pár. A ptala se mě i jedna známá, jestli jsem se vypouštění zmijí osobně účastnila,“ usmála se mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová.

S pověrami o zmijím vypouštění se setkávají ochranáři poměrně pravidelně. „Volala nám třeba paní, která našla na své zahrádce hada. Vlastně ani nevěděla, jestli to je doopravdy zmije, ale hned se mi do telefonu zmínila o tom, že zmije do přírody vypouštíme. Tato legenda je rozšířená po celé České republice, nejen u nás. A kolegové někde zjistili, že si to myslí i lidé v zahraničí,“ řekla Kateřina Machová.