Hotový má být v roce 2024. Na jihu ho má zakončit provizorní napojení na silnici II/427 severně od Moravského Písku. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Kvůli ochraně ptáků hnízdících a prolétajících v okolí rybníku u Polešovic, bude podle mluvčí ŘSD Lucie Trubelíkové tamní bezmála půl kilometru dlouhá dálniční lokalita opatřena speciální sítí s ptačími siluetami.

„Jde o novinku, první místo v republice, kde bude tato obří, pět metrů vysoká síť, u dálnice použita. K její instalaci dojde v roce 2024,“ upřesnila Lucie Trubelíková.

Devět mostů i protihluková stěna

Součástí projektu je podle Trubelíkové rovněž vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny. Republikoví silničáři tuto zakázku vysoutěžili za téměř dvě miliardy korun.

„Stavba má velký objem násypů. V maximální míře se zde bude využívat materiál z výkopů, i tak ale bude nutno dovézt až deset tisíc tun materiálu denně,“ řeků už dříve projektový manažer společnosti Skanska Lubomír Pilný.

V navazujícím, čtyřkilometrovém úseku z Moravského Písku do Bzence silničáři předpokládají zahájení stavby v roce 2022, dokončení pak v roce 2025. Má již sice stavební povolení, ale jak už Deník informoval dříve, provází jej zdržení, kdy stavební úřad v Bzenci zastavil na žádost ŘSD územní řízení pro úsek mezi Bzencem a Bzencem přívozem.

„Zastavení územního řízení bylo logické, ale mělo k němu dojít už před deseti lety, kdy bylo přerušené už potřetí," sdělil před časem předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Ptačí oblast je chráněné území

Podle něj bylo už při procesu EIA, kdy se posuzoval vliv na životní prostředí, jasné, že pokračovat v plánování dálnice D55 přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví s ochranou čápa bílého, motáka pochopa a dalších ptáků, bylo nerozumné.

Právě průchod přes Bzeneckou Doubravu je problémový. Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic však příprava více než tříkilometrového úseku mezi Bzencem a Bzencem přívozem stále pokračuje, přestože územní řízení pozastavilo kvůli zastaralé dokumentaci. Tam je podle Trubelíkové třeba zapracovat změny související s životním prostředím, tak aby dokumentace odpovídala současným zákonům.

„Je tam vyhlášena ptačí oblast, čímž jde o chráněné území a tím pádem musí dojít k nějaké dohodě mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, případně Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedl senátor Josef Bazala, po setkání se starosty obcí ze Slovácka.

Základní informace o projektu:

Název: D55 5508 Staré Město - Moravský Písek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lokalita: K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek

Délka úseku: 8,8 km

Zahájení: srpen 2021

Zprůjezdnění: duben 2024

Dokončení: listopad 2024

Cena: 1,952 mld. Kč

Počet mostů v trase: 6

Počet mostů přes dálnici: 3

Mimoúrovňová křížení: 2

zdroj: a. s. Skanska



Plán výstavby dálnice D55

Obchvat Otrokovic na Zlínsku: otevření koncem září 2021

Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu v roce 2023

Staré Město – Moravský Písek: zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024

Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031

zdroj: ŘSD ČR