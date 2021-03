Za minulý víkend v Kadani naočkovali více než 4100 lidí. Rychle vakcinaci zorganizovali, dostali dávky, připravili týmy, povedlo se. Obtíže, kdy někteří lidé nedodržovali rozestupy, nakonec zvládli, jak vše klapalo si pochvalovali i očkovaní. „Atmosféra byla neuvěřitelná a pozitivní, podařilo se to,“ znělo z Kadaně. Jenže, nad akcí nyní zůstal otazník. Šéf praktiků vznesl nařčení, že byli v Kadani očkováni i lidé, kteří ještě neměli injekci dostat, nebyli prý ani 70+, ani z prioritních skupin. Vedení nemocnice se brání, nebyl údajně očkován nikdo, kdo by na to neměl nárok.



„Ústecký kraj místo aby dal očkovací látky praktikům, kteří by naočkovali skutečně staré a nemocné pacienty, je dal do nemocnice v Kadani. Zde se podstatná část očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli,” tvrdí Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.



Šonkovi se také nelíbila výzva, která údajně zvala do Kadaně i lidi mladší 70 let. „Seniorů nad 80 let se při této akci podařilo naočkovat 76. Kolik bylo seniorů nad 70 let nám není známo, zveřejnili pouze, že lidí mladších 55 let bylo naočkováno v Kadani 1400. Je tedy celkem zřejmé, že ve velkém počtu se očkovaly osoby, které být vůbec očkovány neměly. Prostě přijeďte kdo chcete a naočkujeme, vše mimo rezervační systém,” rozčiluje se Šonka.

Nemocnice nařčení odmítá

Nemocnice se narčením brání, odmítá je. „Všichni, kteří byli naočkováni, na to měli nárok. Nikdo nebyl očkován mimo systém,“ uvedl pro Deník ředitel kadaňského špitálu Petr Hossner. „Byli očkovaní starší, mladší, nemocní, ale jen ti, co mohou, ti co splňovali požadavky. Zařídili jsme rychlé očkování, proočkovali jsme za víkend 4100 lidí, myslím, že jsme to zvládli dobře,“ pokračoval šéf nemocnice.



Tvrzení, že ne vše bylo v Kadani v pořádku, ale zaznívá z více stran. Deník mluvil s dalšími dvěma zdroji, kteří si přáli zůstat v anonymitě, kteří tvrdí, že ví o několika případech, kdy v Kadani dostali vakcínu také lidé, kteří nesplňují ani věkové parametry, ani nejsou zařazeni do prioritních skupin. Nejsou zdravotníci, učitelé nebo například další členové integrovaného záchranného systému.



V Kadani od spuštění očkovacího centra podali už 7500 dávek. Podle jejich vyjádření se snaží okamžitě všechny vakcíny, které dostanou, využít. Trvají ale na tom, že podle pravidel. „Využíváme centrální registr, kde se mohou registrovat občané vyjmenovaných skupin 80+, 70+, učitelé, hasiči, policisté. Vakcínu nedostal nikdo, kdo by neměl nárok,“ dodal Hossner.

Právě na to, že se v případě mladších jednalo o učitele, nemocné lidi, hasiče či policisty z celého Ústeckého kraje se odvolávají v Kadani. Možnost hlásit se k registraci a očkovat se byla pro policisty, strážníky a hasiče schválena vládou ale až v tomto týdnu. Dosud mohli jen ti, kteří patřili do kritické infrastruktury, což bylo jen několik tisíc v celé republice a ti, kteří pomáhají v nemocnicích a domovech pro seniory. Vláda zkraje týdne ale schválila jejich zařazení na úroveň kritické infrastruktury. V Kadani ale velká očkovací akce proběhla ještě předtím, o víkendu 6. a 7. března. Z vyjádření zástupců kadaňské nemocnice ale vyplývá, že trvají na tom, že policisty a hasiče mohli očkovat už během zmíněného víkendu, pravidla prý neporušili.



Na policisty měla podle původního plánu přijít řada až po seniorech ve věku 65 - 69 let či chronicky nemocných. Změna byla provedena proto, že policisté a hasiči mají při práci hodně kontaktů. Pedagogičtí pracovníci se mohou očkovat od přelomu února a března.



„Pokud se opravdu jednalo jen o učitele, hasiče a policisty, tak mi to nevadí. Doufám, že to tak je. To by bylo jen dobře, kdyby je naočkovali. I kdyby byli policisté naočkovaní o pár dnů dříve, tak by mi to nevadilo, to je potřeba. Vadilo by mi ale hodně, pokud by tam byly jiné profese, které vůbec nejsou v první linii a jen by ti lidé předbíhali,“ myslí si o očkování v Kadani například Pavel Srp z Chomutova.

Zodpovědnost očkovacího centra

Deník o vyjádření k nařčením požádal také krajského koordinátora očkování. Aleš Chodacki ale zatím na položené dotazy neodpověděl.

Krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Radim Laibl (ANO) uvedl, že zvaní očkovaných a ověřování, jestli mají na vakcínu nárok, není v kompetenci kraje, je to zodpovědnost očkovacího centra. Přesto se prý v Kadani už dotazoval, zda nedocházelo k očkování mimo pořadí. „Bylo mi řečeno, že všichni měli na očkování nárok. Ověřoval jsem si to v Kadani, všichni mají být zaneseni v systému. Jezdili tam hasiči, policisté i pedagogové z celého kraje,“ uvedl s tím, že věří, že pokud byl někdo naočkován mimo schválený systém, že se jednalo o výjimečné a jednotlivé případy.